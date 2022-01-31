СМИ: оппозиция Гаити заявила об избрании президента и премьера страны

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Представители Национального переходного совета Гаити, созданного в соответствии с соглашением между властями и оппозицией, заявили об избрании президента и премьер-министра на двухлетний переходный период. Об этом в понедельник сообщает местный новостной портал Haiti Libre.

Отмечается, что на посту президента оппозиция хочет видеть бывшего председателя Центробанка Гаити Фрица Альфонса, на посту премьер-министра - бывшего сенатора Стивена Бенуа. Члены совета планируют обратиться к действующему премьер-министру Ариэлю Анри с требованием принять участие в формировании "президентской коллегии" для последующей передачи власти.

Ранее Анри заявил, что президент Гаити может быть избран только на выборах с участием всех граждан страны. В конце ноября он уже представил окончательный состав правительства национального единства республики.

В конце августа прошлого года Анри и представители оппозиционных партий подписали соглашение о переносе президентских и парламентских выборов с ноября 2021 года на конец 2022 года. До проведения голосования введен переходный период, во время которого страной должно руководить правительство национального единства во главе с премьером. Соглашение также предусматривает перенос на один год срока принятия нового основного закона Гаити, который подготовит конституционная ассамблея.

Серьезный политический кризис в карибской республике начался после убийства президента Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.