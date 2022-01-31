Президент Словении встретится с Папой Римским

ЛЮБЛЯНА, 31 января. /ТАСС/. Президент Словении Борут Пахор встретится с Папой Римским Франциском в рамках 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между республикой и Святым престолом. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, Пахор по приглашению Франциска 6 и 7 февраля текущего года посетит Ватикан. В рамках визита политика в Соборе Святого Петра состоится месса в честь 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Словенией и Святым Престолом. Кроме того, Пахор посетит концерт Словенского октета в храме Санта-Мария-Маджоре.

Святой Престол признал независимость Словении 13 января 1992 года, 8 февраля того же года были установлены дипломатические отношения.