Словакия позволит НАТО усилить присутствие на своей восточной границе

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Словакия позволит усилить присутствие НАТО на своей восточной границе, если это потребуется в интересах безопасности республики и Европы. Об этом написал на своей странице в Facebook в понедельник вечером премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"Если в интересах безопасности Словакии и Европы будет необходимо усилить военные мощности [НАТО] и на нашей восточной границе, мы, конечно же, так поступим", - отметил Хегер. Данное заявление он сделал на фоне обсуждающегося в Североатлантическом альянсе проекта разместить в странах Восточной Европы, включая Словакию, натовские подразделения. Запад при этом использует в качестве возможного предлога обострение ситуации на границе Украины с Россией.

Между тем такие планы НАТО вызывают резкую критику среди общественности республики. "Словаки не допустят превращения своей родины в иностранную колонию", - заявил ТАСС экс-премьер страны Ян Чарногурский. Он напомнил, что 26 января в Братиславе прошел массовый митинг с требованием к властям отказаться от реализации планов возможного развертывания на национальной территории военных контингентов зарубежных государств.

Ранее телеканал Sky News сообщал о планах Великобритании отправить военнослужащих в Словакию. По информации газеты The Daily Telegraph, Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тыс. военнослужащих в Болгарию, Венгрию и Румынию.