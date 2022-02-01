Госсекретарь США обсудил по телефону с главой МИД Израиля Россию и Иран

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник телефонный разговор с главой МИД Израиля Яиром Лапидом и обсудил с ним Россию и Иран. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили прочные отношения США и Израиля и общие вызовы, в том числе риск дальнейшей агрессии России в отношении Украины, а также угрозы, которые представляет Иран", - отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что стороны обсудили также вопросы палестино-израильского урегулирования.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.