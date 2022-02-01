В МИД Японии обеспокоены возможным резким изменением ситуации вокруг Украины

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины может резко измениться, несмотря на дипломатические усилия, которые прилагают заинтересованные страны. Такое мнение во вторник на регулярной пресс-конференции выразил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Несмотря на дипломатические усилия заинтересованных стран, есть вероятность, что ситуация [вокруг Украины] может резко измениться", - отметил он. Хаяси подчеркнул, что Япония последовательно выступает за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и в очередной раз напомнил, что в ходе состоявшихся недавно переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена стороны подтвердили решимость дальнейшего тесного сотрудничества, направленного на "предотвращения вторжения России" на Украину. "Мы продолжим тесное сотрудничество по этому вопросу с международным сообществом, в первую очередь - со странами G7", - вновь подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства.

Хаяси также напомнил об прозвучавшем в конце января призыве к находящимся на Украине гражданам Японии как можно скорее покинуть ее территорию. "Безопасность наших граждан, находящихся за границей, является приоритетом", - добавил он.

Санкции против России

Министр не стал отвечать на вопрос о возможности введения санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

"Наши действия в случае вторжения России [на Украину] - это вопрос из разряда гипотетических, поэтому я хотел бы уклониться от ответа на него", - подчеркнул Хаяси в ответ на просьбу прокомментировать возможность введения японской стороной санкций в отношении РФ. Глава МИД Японии в очередной раз подчеркнул, что Токио продолжит сотрудничество с международным сообществом по украинскому вопросу, в первую очередь со странами G7.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.