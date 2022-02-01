Власти Австралии направят $1,3 млрд на развивающие экономику страны исследования

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Австралии выделят 1,6 млрд австралийских долларов ($1,32 млрд) на меры по стимулированию научных исследований, направленных на развитие ее экономики и повышение ее устойчивости перед лицом кризисов. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

По словам главы правительства, эти инвестиции станут первой частью более значительного пакета "финансирования объемом в 2,2 млрд австралийских долларов ($1,55 млрд), который будет направлен на развитие шести приоритетных областей, в том числе таких как добыча важнейших ископаемых, производство продуктов питания и медицинских изделий и переработка бытовых отходов", в течение следующих десяти лет. "Мы будем инвестировать в проекты по мере прохождения ими определенных этапов развития, <…> и их быстрая реализация будет означать скорейшее укрепление экономики Австралии", - указал Моррисон в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Отмечается, что в рамках первого пакета финансирования 150 млн австралийских долларов ($106,2 млн) будут направлены государственному объединению научных и прикладных исследований CSIRO для финансирования исследований, позволяющих развивать приоритетные отрасли экономики, в том числе оборонную и космическую промышленность. Такая же сумма будет распределена между 50 ведущими предприятиями страны для того, чтобы помочь им в "создании новых рабочих мест, повышении заработной платы и разработке новых продуктов".

Еще порядка 500 млн австралийских долларов ($353,9 млн) будут распределены среди 1,8 тыс. ученых и исследователей в качестве грантов, около 300 млн австралийских долларов ($212,4 млн) будут направлены на стипендии и премии для 800 лучших аспирантов и преподавателей австралийских вузов, что, по мнению министра по делам занятости, профессиональной подготовки, малого и семейного бизнеса Стюарта Роберта, поможет "в течение 10 лет коренным образом изменить кадровый состав университетов Австралии". Оставшиеся средства будут инвестированы в специально созданный фонд развития экономики Австралии, который займется поддержкой новых исследовательских проектов.