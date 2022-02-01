YouTube-канал премьера Индии набрал 10 млн подписчиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Число подписчиков канала премьер-министра Индии Нарендры Моди в видеохостинге YouTube во вторник достигло 10 млн.

Как сообщила газета Times of India, по этому показателю глава правительства лидирует среди других мировых лидеров, активно пользующихся социальными сетями и другими сервисами. Моди по числу подписчиков в YouTube-канале далеко обошел президентов Бразилии Жаира Болсонару (3,7 млн), Мексики Андреса Мануэля Лопеса (3 млн) и Индонезии Джоко Видодо (2,8 млн).

Премьер по этому показателю опережает также всех остальных членов своего кабинета министров и известных политиков Индии. Ближе всех к главе правительства по количеству подписчиков в YouTube-канале находится его главный политический оппонент, председатель крупнейшей оппозиционной партии "Индийский национальный Конгресс" Рахул Ганди (5 млн).

17 сентября этого года Моди исполнится 72 года. Возраст не мешает ему оставаться энтузиастом в сфере использования соцсетей на посту главы правительства. С помощью YouTube-канала он обращается к нации, комментирует важные решения своего кабинета, ведет доверительное общение с соотечественниками о насущных проблемах страны и путях их решения.