Басурин заявил, что ДНР оставляет за собой право обратиться к России за военной помощью

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. ДНР оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если Запад продолжит поставки летального оружия Киеву. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи", - сказал он.

Басурин также сообщил, что Киев завершил разработку плана наступления в Донбассе. "По данным нашей агентурной разведки, украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали. На этой неделе должно состояться совещание под руководством генерала [Сергея] Шаптала, начальника генштаба ВСУ, с участием командующего операций объединенных сил Украины (силовой операцией Киева в Донбассе - прим. ТАСС) генерала [Александра] Павлюка и командующих оперативно-тактическими группировками "Север" и "Восток" генералов Красильникова и Тарнавского, в ходе которого будет представлен данный план украинской агрессии против независимых Республик. В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины", - сказал он.

По словам Басурина, ДНР фиксирует действия Киева по созданию ударных группировок и их подготовке к наступлению. "Разведкой Народной милиции ДНР продолжают фиксироваться активные действия противника по созданию ударных группировок и их подготовке к наступательным действиям", - заявил он.

Так, по данным Народной милиции, в ближайшее время 14 отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины из пункта постоянной дислокации в населенном пункте Владимир-Волынский будет направлена в зону силовой операции Киева в Донбассе.

Басурин заявил, что поставки Киеву вооружения из стран НАТО приведут к эскалации конфликта. "Мы вынуждены констатировать факт, что поставки вооружения из стран НАТО на Украину продолжаются. Только за прошедшую неделю транспортными самолетами из США доставлено около 200 тонн летального оружия, в том числе 300 противотанковых комплексов Javelin. Считаем, что их поставка Украине, будет способствовать исключительно эскалации конфликта и может привести к началу активных боевых действий", - сказал он.