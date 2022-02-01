ЦИК Белоруссии: страны СНГ получили приглашение наблюдать за референдумом

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Государства - члены СНГ получили приглашения принять участие в наблюдении за конституционным референдумом в Белоруссии, который пройдет 27 февраля. Об этом сообщил во вторник председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

"ЦИК направил приглашения представителям ЦИК Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. То есть стран СНГ", - цитирует Карпенко агентство БелТА.

По словам Карпенко, ЦИК будет аккредитовывать наблюдателей на основании приглашения, а также анкеты на аккредитацию в качестве иностранного наблюдателя.

Согласно данным ЦИК по состоянию на 31 января территориальными комиссиями по референдуму уже аккредитованы 875 национальных наблюдателей. Наибольшее число наблюдателей направили общественные объединения - 699 человек, гражданами направлены 94 человека, трудовыми коллективами - 33, политическими партиями - 49.

Конституционный референдум состоится 27 февраля. Также с 22 по 26 февраля можно будет проголосовать досрочно. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона. Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Среди них - расширение полномочий кабмина и его самостоятельность в принятии решений, а также сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.