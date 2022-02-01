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На Украине с 2024 года отменят призыв на срочную военную службу

Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном во вторник на сайте главы государства.

"Постановляю: Кабинету министров разработать внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - сказано в указе.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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