На Украине с 2024 года отменят призыв на срочную военную службу

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном во вторник на сайте главы государства.

"Постановляю: Кабинету министров разработать внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", - сказано в указе.