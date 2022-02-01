Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши в ходе визита на Украину посетит Донбасс

ВАРШАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау в ходе визита на Украину посетит Донбасс. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

"В следующую среду (9 февраля) министр Рау отправится с визитом на Украину, где посетит Киев и Донбасс", - сказал он.

В ближайшую среду Рау отправляется с визитом в Вашингтон. 9 февраля начнется его визит на Украину. 15 февраля планируется поездка польского министра в Россию.