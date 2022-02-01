Казахстан рассчитывает на контакты и взаимодействие с США

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана настроены на политическую и экономическую модернизацию страны, а также рассчитывают на контакты и дальнейшее взаимодействие с администрацией США, в том числе в борьбе с терроризмом. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыханов, выступая по видеосвязи в вашингтонском Центре Каспийской политики.

"Сегодня мы видим множество возможностей для практического взаимодействия с США по ряду ключевых направлений <...>: борьба с терроризмом или преодоление других вызовов в сфере безопасности <...>, реагирование на чрезвычайную ситуацию в сфере климата, содействие расширению возможностей женщин в экономической сфере, контакты между людьми и многое другое", - отметил он.

"Мы надеемся, что США по-прежнему будут надежным партнером для Казахстана, оказывая поддержку его программам реформ и совместно реагируя на глобальные вызовы и возможности, - подчеркнул Казыханов. - Мы ждем новых контактов на высоком уровне с администрацией [президента США Джо] Байдена и визитов в регион".

"Казахстан по-прежнему привержен своим международным обязательствам и универсальным принципам прав человека и верховенства закона", - заявил представитель республики. "Президент Казахстана [Касым-Жомарт Токаев] твердо настроен на продолжение необратимого процесса политической, экономической и институциональной модернизации страны", - добавил он.

Говоря об имевших место в республике беспорядках, спецпредставитель президента сообщил: "В настоящее время мы проводим полное и прозрачное расследование трагических событий. Мы четко разграничиваем отношение к тем, кто участвовал в мирных демонстрациях, и к тем, кто причастен к насилию и мародерству, и для всех обеспечиваем проведение надлежащих правовых процедур".

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.