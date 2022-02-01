Зеленский подготовил законопроект о сокращении Рады на треть

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подготовил законопроект о сокращении Верховной рады с 450 до 300 депутатов. Об этом сообщил во вторник первый вице-спикер парламента от президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Законопроект об уменьшении числа народных депутатов до 300, предложенный президентом [Украины Владимиром Зеленским], готов к голосованию. Для его принятия необходимо 300 голосов. Этот документ также фактически закрепит пропорциональную избирательную систему", - заявил Корниенко.

Для принятия этого закона необходимо, чтобы в Раде проголосовали не менее 300 депутатов - конституционное большинство, поскольку эти новшества повлекут за собой изменения в конституции.

В настоящее время Верховная рада Украины избирается по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, 225 депутатов избираются по партийным спискам в общегосударственном округе, а еще 225 - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. В случае принятия закона нынешний состав Верховной рады продолжит свою работу до следующих выборов, а новый парламент будет избран по новым правилам. Предыдущие парламентские выборы на Украине прошли в июле 2019 года, срок полномочий действующей Верховной рады истечет в 2024 году.