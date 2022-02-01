Оппозиция Словакии раскритиковала президента за поддержу идеи размещения в стране сил НАТО

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Политическая оппозиция Словакии подвергла резкой критике сделанное президентом республики Зузаной Чапутовой во вторник заявление в поддержку размещения на территории страны подразделений других государств - членов НАТО в качестве реакции на ситуацию, сложившуюся на границе Украины с Россией. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

"Чапутова и политики из состава правительства находятся под сильным влиянием администрации США. Глава государства игнорирует мнение общественности [отвергающей возможность присутствия в стране иностранных подразделений]. Ей нужно окунуться в реальность, отказаться от продвижения американской позиции и заняться решением проблем, существующих в Словакии", - привело телевидение слова лидера парламентской оппозиции, экс-премьера Словакии и руководителя партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо.

В том же духе высказался лидер партии "Голос", также выражающей социал-демократические установки, экс-премьер Словакии Роберт Пеллегрини. По словам обоих политиков, угрозу для жителей республики представляет дороговизна в магазинах и резкое повышение тарифов на коммунальные услуги, а не Россия, что следует из заявления Чапутовой.

По утверждению Чапутовой, укрепление восточной границы Словакии силами словацких союзников по НАТО и всего восточного крыла Североатлантического альянса соответствует национальным интересам.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

При этом Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося, как считают в Москве, "военного освоения" территории Украины Североатлантическим альянсом. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Стороны провели несколько раундов переговоров, включая личную встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой глава российского внешнеполитического ведомства еще раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.