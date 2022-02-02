Жапаров в ходе визита в КНР обсудит с его руководством торгово-экономические вопросы

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в рамках предстоящего визита в Китай обсудит с его руководством вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, включая строительство железной дороги КНР - Киргизия - Узбекистан. Об этом заявил в среду в Бишкеке завотделом внешней политики администрации главы киргизского государства Жээнбек Кулубаев.

"Одним из главных вопросов для обсуждения станет перспектива строительства международной железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан. В рамках торгово-экономического сотрудничества кыргызская сторона поднимет вопросы по расширению пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Иркештам" и "Торугарт" и возобновлению авиасообщения между странами", - заявил он журналистам.

По его словам, в ходе визита киргизская делегация во главе с президентом готова обсудить с китайской стороной вопросы "инвестиционного сотрудничества" и намерена предложить ряд проектов "в сферах энергетики, разработки месторождений, сельского хозяйства и образования".

Как заверил Кулубаев, в ходе переговоров также будут подведены итоги 30-летнего дипломатического сотрудничества между Киргизией и Китаем и определены перспективы дальнейшего взаимодействия.

Президент Киргизии совершит визит в КНР с 3 по 6 февраля. В китайской столице Жапаров примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.