Власти Польши приняли постановление о помощи Украине, предусматривающее поставки ПЗРК

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Польши приняли постановление о помощи Украине, предусматривающее поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов. Об этом сообщил в среду в Twitter глава министерства обороны республики Мариуш Блащак.

"Хорошие новости. По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", - написал он.

Польша в начале текущей недели информировала о готовности передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, комплексы ПЗРК Grom (Piorun - это его модернизированная версия), а также легкие минометы, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера.

Piorun - модернизация российского ПЗРК "Игла-1". В конце 1980-х документацию на него передали польской стороне. В польской интерпретации изделие получило название Grom или Grom-1, основные комплектующие поставлялись из России. Позднее Польша начала модернизировать этот продукт и внедрять свои или иностранные разработки.

Сейчас главные заявленные характеристики установки - это последствия применения нового двигателя. Он позволяет ракете поражать цели на дистанции, превышающей 6 км, и на высотах до 4 км.

