Токио не комментирует заявления о влиянии своей позиции по Украине на отношения с Россией

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует слова посла РФ Михаила Галузина о том, что риторика японских властей по ситуации вокруг Украины противоречит духу добрососедских отношений между Москвой и Токио. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы воздерживаемся от ответа на каждое отдельное заявление российской стороны. Что касается ситуации вокруг Украины, то мы пристально следим за ней с большим беспокойством. Во время предыдущих телефонных переговоров между лидерами Японии и США, а также во время сегодняшнего телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств Японии и США мы подтвердили, что будем сотрудничать по этому вопросу", - сказал он.

При этом Мацуно отметил, что Япония по-прежнему намерена продолжать вести переговоры с РФ на основе своей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса.

В среду посол России в Японии Михаил Галузин на пресс-конференции в Токио выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц являются "контрпродуктивными и не вносят вклад в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах приняли решение продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Как рассказал журналистам глава японского правительства, стороны "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.