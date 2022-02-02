ЦИК Белоруссии аккредитовал 29 международных наблюдателей на референдум

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии аккредитовал на республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны 29 международных наблюдателей от миссии СНГ. Такие данные по состоянию на среду приводятся на сайте белорусского ЦИК.

По его данным, на заседания ЦИК аккредитованы два наблюдателя, представляющие Компартию Белоруссии и Белорусский республиканский союз молодежи. Территориальными комиссиями по референдуму аккредитовано 875 национальных наблюдателей от политических партий, других общественных объединений и трудовых коллективов. Представители белорусской оппозиции отсутствуют в списке национальных наблюдателей.

Глава ЦИК Игорь Карпенко заявлял, что у Белоруссии есть официальное обязательство по приглашению [на выборы и референдум] наблюдателей из-за рубежа есть только перед странами СНГ. Он также не исключил, что на референдуме будут также наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. Позднее Карпенко проинформировал, что ЦИК республики направил приглашения в Центризбиркомы стран СНГ прислать своих наблюдателей.

Как сообщил во вторник первый замглавы Исполкома СНГ Леонид Анфимов, Миссию наблюдателей от СНГ на конституционном референдуме в Белоруссии возглавит заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Ильхом Нематов, в ее состав войдут 100-120 человек. В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.