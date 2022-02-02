Владимир Кличко подал документы для вступления в бригаду территориальной обороны Киева

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Украинский боксер, олимпийский чемпион Владимир Кличко написал заявление о присоединении к бригаде территориальной обороны Киева. Об этом в среду сообщил его брат, мэр Киева Виталий Кличко.

"Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица [Украины]. А брат подал заявление и документы - присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", - написал глава города в Telegram-канале.

Свое сообщение Виталий Кличко сопроводил фотографией, на которой видно, как его брат подает документы.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Формирование таких подразделений планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Предполагается, что в эти силы будут входить военнослужащие, которые постоянно будут нести службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях, но продолжающие работать на своих основных работах. Вступить в них могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта.