Швеция перечислит $5,43 млн в фонд "укрепления устойчивости" на востоке Украины

СТОКГОЛЬМ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции выделяет 50 млн крон ($5,43 млн) для фонда "укрепления устойчивости" Украины на ее юго-востоке, создаваемого совместно с Великобританией, Канадой, США и Швейцарией. Об этом говорится в опубликованном в среду в пресс-релизе правительственной канцелярии.

Предоставляемые королевством средства рассчитаны на оказание поддержки в течение ближайших трех лет.

"Выделением 50 млн крон в партнерский фонд "Устойчивая Украина" мы сегодня снова демонстрируем солидарность Швеции с Украиной и неколебимую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Фонд укрепит способность Украины противостоять российской агрессии на юго-востоке, способствуя улучшению предоставляемых общественных услуг, развитию диалога и инклюзивному экономическому развитию", - заявила министр по делам сотрудничества Матильда Эрнкранс.

Новый фонд "станет дополнением к поддержке ООН и будет отличаться большей гибкостью, готовностью к рискам и способностью к реагированию на конкретное развитие ситуации на местах".

Украина является крупнейшим получателем шведской помощи, выделяемой на проведение реформ в Восточной Европе, общий размер которой равен 240 млн крон ($25,6 млн).

В декабре прошлого года шведское правительство приняло региональную стратегию поддержки реформ в Восточной Европе на период 2021-2027 годов с общей суммой финансирования в 6,6 млрд крон ($700 млн).