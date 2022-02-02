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В МИД Норвегии сообщили, что страна не поставляла оружие Украине

С начала конфликта на юго-востоке Украины несколько стран НАТО организовали поставку вооружений на нужды украинской армии

ХЕЛЬСИНКИ, 2 февраля. /ТАСС/. Политика входящей в НАТО Норвегии на рынке вооружений остается неизменной, вопрос поставок оружия Украине королевством никогда не обсуждался. Об этом в среду сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на статс-секретаря МИД Норвегии Эйвинда Вада Петерссона.

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"Министерство иностранных дел никогда не шло на обсуждение вопроса о продаже норвежского вооружения Украине. Военного экспорта не было", - приводит агентство слова Петерссона.

С началом конфликта на юго-востоке Украины несколькими странами НАТО была организована поставка вооружений на нужды украинской армии. Среди членов альянса запрет на снабжение Украины вооружениями существует только в Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

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