Нидерланды намерены предоставить Украине помощь для борьбы с кибератаками

ГААГА, 2 февраля. /ТАСС/. Нидерланды предложили Украине техническую помощь для борьбы с кибератаками. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра королевства Марка Рютте и главы украинского государства Владимира Зеленского, опубликованном в среду на сайте голландского правительства.

"После кибератаки на Украину 14 января Нидерланды готовы предоставить Украине техническую киберпомощь. Лидеры двух стран выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по кибервопросам, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, перед лицом современных вызовов, включая гибридные угрозы и борьбу с дезинформацией", - говорится в документе.

В ночь на 14 января была совершена кибератака на ряд украинских правительственных сайтов, в том числе были атакованы сайты МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия", после чего Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку. В СБУ утверждали, что на главных страницах взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных не произошло.