Спикер Сената Румынии считает, что РФ не вправе требовать убрать из страны объект ПРО США

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Спикер Сената Румынии Флорин Кыцу считает, что у России нет оснований требовать убрать из страны комплекс ПРО США, размещенный на румынской военной базе в Девеселу.

"У нее нет никаких оснований. Она ни на чем не основывается, и не дело России, как Румыния строит свою оборону", - заявил он в среду в Сенате. Его слова привело в среду агентство Agerpres.

"Румыния является независимой в отношении оборонной стратегии, - утверждал Кыцу. - Не думаю, что является нормальным, чтобы другая страна высказывалась о том, что делает Румыния и как обороняется Румыния, особенно когда речь идет об инвестициях для защиты суверенитета и целостности Румынии. Это наше дело, и не думаю, что это чье-то дело, как мы инвестируем средства и как строим оборонную стратегию".

"Были давно приглашения [России] от НАТО посетить базы, - утверждал также спикер Сената. - Эти приглашения никогда не были приняты. Только нас интересует, как мы строим эту стратегию. Никого не касается, как Румыния строит оборону, в каких ассоциациях и договорах или где она хочет быть членом".

Президент РФ Владимир Путин отметил на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что в Румынии и Польше стоят пусковые установки Mk 41, на которые можно устанавливать ударные системы Tomahawk, которые будут покрывать территорию России на тысячи километров. По его словам, это создает "серьезнейший вызов" безопасности России.

В декабре прошлого года Москва передала представителям США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. В проектах этих документов прописаны три приоритетных направления по обеспечению европейской безопасности. Во-первых, это гарантия нерасширения НАТО. Во-вторых, необходимость исключить появление у рубежей России ударных вооружений с минимальным подлетным временем. В-третьих, возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия - НАТО.