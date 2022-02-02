США согласились на отмену только части санкции в отношении Ирана

ТЕГЕРАН, 2 февраля. /ТАСС/. Вашингтон на нынешний момент согласился снять только часть санкций с Тегерана, однако текущие условия дают основания надеяться на заключение соглашения по ядерной сделке. Об этом заявил в среду официальный представитель Комитета по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Мамуд Аббасзаде Мешкини.

"Существуют положительные моменты в процессе переговоров и прогресс, однако остаются важные вопросы, которые требуют согласования. Конечно, Иран имеет право на отмену всех санкций, однако на сегодняшний момент противоположная сторона согласилась снять их только частично", - цитирует его агентство IRNA.

По словам депутата, "факты и документы, которые находятся в распоряжении иранской стороны, говорят о том, что условия для заключения взаимовыгодного соглашения подготовлены, но [это возможно] только в том случае, если западные страны проявят добрую волю и основательность".

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.