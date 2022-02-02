Главы МИД Украины и Великобритании обсудили создание трехстороннего союза с Польшей

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс обсудил создание трехстороннего формата сотрудничества Украина - Великобритания - Польша и заявил, что ждет ее визита в Киев в скором времени. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги по развитию трехстороннего формата сотрудничества Украина - Великобритания - Польша", - говорится в сообщении. Кулеба выразил надежду на скорый визит Трасс на Украину.

Собеседники также обсудили состоявшийся днем ранее визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину и согласовали приоритеты в реализации достигнутых лидерами двух государств договоренностей.

В пресс-службе МИД Украины также сообщили, что Кулеба и Трасс договорились тесно координировать позиции при контактах Великобритании с Российской Федерацией. Глава МИД Украины поблагодарил коллегу за помощь Великобритании в укреплении обороноспособности Украины и за решение британского правительства по разработке конкретного закона, который расширит санкции против РФ.

Предполагалось, что Трасс посетит Украину 1 февраля вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Однако 31 января глава МИД королевства была вынуждена отменить планы в связи с положительным анализом ее теста на коронавирус. Как во вторник сообщил Кулеба, из-за болезни Трасс было отложено объявление о создании трехстороннего формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей. Сам Джонсон провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.