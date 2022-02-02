Более 1/4 депутатов парламента Армении выдвинули на пост президента министра Хачатуряна

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Более четверти депутатов парламента Армении (члены правящей фракции "Гражданский договор" - прим. ТАСС) официально выдвинули на пост президента республики кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Об этом в среду вечером сообщает пресс-служба законодательного органа страны.

"Руководствуясь частью 3-й статьи 125 конституции и частями 2, 4 и 5 статьи 139 регламента Национального собрания, не менее четверти от общего числа депутатов (подписей больше 1/4 - прим. ТАСС) выдвинули кандидатуру Ваагна Гарниковича Хачатуряна на пост президента", - отмечается в сообщении.