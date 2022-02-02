Макрон заявил, что не исключает возможность поездки в Россию

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности своей поездки в Москву. Такое заявление он сделал журналистам в среду в коммуне Туркуэн (регион О-де-Франс) перед неформальной встречей глав МВД стран ЕС.

"Я ничего не исключаю", - сказал французский лидер, отвечая на вопросы журналистов. При этом он отметил, что поездка в Россию будет зависеть "от хода переговоров в ближайшие часы".

Приоритеты Франции

Франция считает своим приоритетом деэскалацию ситуации вокруг Украины, заявил французский лидер.

"Приоритетом для меня по украинскому вопросу является деэскалация, нахождение политического решения по выходу из кризиса", - сказал Макрон. "Я очень обеспокоен происходящим. Я провел переговоры в последние дни с моими европейскими коллегами, а также несколько раз общался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В ближайшие часы я поговорю с президентом США Джо Байденом", - сообщил президент.