Макрон заявил, что ЕС нуждается в более эффективном контроле внешних границ

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Реформа Шенгенской зоны должна помочь странам ЕС создать необходимые условия для более эффективного контроля внешних границ. Об этом заявил в среду в беседе с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон, участвующий в неформальной встрече глав МВД стран ЕС во французской коммуне Туркуэн (регион О-де-Франс).

"Мы должны стремиться к более эффективному контролю и защите наших внешних границ", - сказал Макрон. Он пояснил, что "это связано с обострением миграционной проблемы и терроризмом, пришедшим на европейскую землю". "Европа должна быть способной контролировать свои границы, именно поэтому Франция считает важным представить реформу Шенгенской зоны", - подчеркнул французский лидер.

Он заявил, что "Франция выступает за создание Совета Шенгенской зоны с тем, чтобы министры внутренних дел стран ЕС на регулярной основе могли принимать решения, утверждать соответствующие постановления, касающиеся в частности внешних границ".

Макрон также заявил, что считает важным "создание механизма солидарности, с помощью которого страны ЕС обязались бы распределять между собой мигрантов". "Нам также нужно работать со странами происхождения и транзита нелегальных мигрантов. Речь идет в первую очередь об Африке и Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

Франция 1 января вступила на ближайшие полгода в обязанности страны - председателя в ЕС. Представляя в январе на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства, Макрон сообщил, что одним из приоритетов Парижа в этот период станет разработка проекта реформы Шенгенской зоны.