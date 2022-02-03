В Братиславе прошел митинг против военного соглашения Словакии с США

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Митинг с требованием к властям Словакии отказаться от подписания соглашения о военном сотрудничестве с США прошел в среду вечером перед дворцом Национального совета (парламента Словакии) в центре Братиславы. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

В акции протеста приняли участие, согласно TASR, несколько сот активистов. Они скандировали лозунги против расширения военного сотрудничества Братиславы с Вашингтоном. Выступившие ораторы заявили о возникновении угрозы для суверенитета республики после подписания договора с США. Звучала резкая критика в адрес словацких правительства и президента Зузаны Чапутовой, поддержавшей во вторник планы размещения на национальной территории подразделений других государств - членов НАТО.

Ранее в среду митинг в поддержку России и против соглашения о военном сотрудничестве с США состоялся перед президентским дворцом в Братиславе. Активисты также совершили автомобильный марш по улицам столицы Словакии.

Подробности о соглашении

Военного соглашение между Словакией и США должно быть подписано в четверг в Вашингтоне. Туда направилась делегация республики, в составе которой находятся министр обороны Ярослав Надь и глава МИД Иван Корчок. Чапутова поручила подписать документ Надю.

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование из США. Речь пока идет о $100 млн. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер-министр государства Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Между тем Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.