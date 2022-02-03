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Иракская группировка взяла на себя ответственность за атаку с помощью беспилотников на ОАЭ

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Иракская военизированная группировка "Альвият аль-ваад аль-хакк" взяла на себя ответственность за атаку с помощью беспилотников на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в ночь на четверг йеменский информационный портал "Аль-Масдар онлайн" со ссылкой на заявление медиацентра мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"Командование "Альвият аль-ваад аль-хакк" взяло на себя ответственность за проведенную утром в среду операцию с использованием беспилотников в направлении [территории] Эмиратов", - подчеркивается в заявлении хуситов.

Ранее Минобороны ОАЭ проинформировало об уничтожении трех беспилотников, которые были перехвачены в воздушном пространстве страны утром в среду.

Между тем в распространенном мятежниками заявлении говорится о четырех беспилотниках, которые иракская группировка запустила в направлении территории ОАЭ.

В конце января "Альвият аль-ваад аль-хакк", имеющая тесные связи с базирующейся в Ираке проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах", брала на себя ответственность за осуществление одной из атак с применением беспилотников на территорию Саудовской Аравии.

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