Премьер Черногории обвинил президента Джукановича в подготовке вотума недоверия кабмину

БЕЛГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Инициатива провести голосование о доверии правительству Черногории подготовлена президентом Мило Джукановичем и частью парламентской оппозиции во главе с вице-премьером Дританом Абазовичем. Такое мнение выразил в четверг премьер-министр республики Здравко Кривокапич в обращении к народу после неудачной попытки парламента отправить Абазовича в отставку. Трансляцию обращения вела пресс-служба правительства Черногории.

"Я знаю, что перестану быть премьером на следующий день, потому что об этом договорились господин Джуканович с той частью коалиции, которая создана победой на выборах 30 августа и которая разрушает народную волю. <...> Я прежде всего - и сейчас в душе - только обычный университетский профессор, я пришел в политику только ради закона о свободе вероисповедания, и я с принятием этого закона достиг своей единственной цели, выполнив зарок [данный выступавшему против создания отдельной черногорской церкви покойному митрополиту Амфилохию]. <...> Все давно спланировано, и мы входим в завершающую фазу этого плана", - заявил Кривокапич.

Премьер также напомнил, что лично предложил Абазовича на пост вице-премьера и обвинил его в неблагодарности.

Ранее Скупщина (парламент) Черногории на чрезвычайном заседании по инициативе премьер-министра Здравко Кривокапича по вопросу об отставке вице-премьера Дритана Абазовича не приняла повестку дня. Таким образом, вице-премьер Абазович сохранил свой пост.

19 января 2022 года депутаты гражданского движения URA во главе с Дританом Абазовичем, а также ряда оппозиционных партий Черногории внесли в парламент страны инициативу о недоверии действующему правительству, заявив о намерении сформировать правительство меньшинства. В ответ премьер-министр Здравко Кривокапич внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину - вице-премьера Дритана Абазовича.

Внеочередное заседание парламента Черногории по вопросу о недоверии правительству будет проведено 4 февраля.