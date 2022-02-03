МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair.

"Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса", - сказал он в видеообращении, размещенном в четверг в YouTube.

По словам блогера, над иском работает команда юристов, и как только все будет подготовлено, он об этом объявит.

"Я надеюсь, что мое заявление будет отдельно рассмотрено и членами совета ICAO (Международной организации гражданской авиации - прим. ТАСС). Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь", - указал Протасевич.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая 2021 года приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый белорусскими властями Протасевич. Он был задержан вместе с гражданкой РФ Софией Сапегой.

После инцидента с самолетом Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией сообщества, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика "Белавиа".