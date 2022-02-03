Администрация США обсуждает с законодателями инициативу о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация США проводит тесные консультации с американскими законодателями по вопросам, касающимся инициативы о введении новых санкций против России. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, следовавшего в Нью-Йорк.

"Мы уже ввели некоторые санкции в предварительном порядке <...> Мы находимся в очень тесном контакте с членами Конгресса США относительно этого законопроекта, который, как я полагаю, даже еще не был официально представлен", - сказала она, отвечая на вопрос о том, готова ли администрация США поддержать законодательную инициативу, которая предполагает введение антироссийских рестрикций до якобы возможного вторжения РФ на Украину.

"Мы проводим тесные контакты и консультации с ними [законодателями], - продолжила Псаки. - Изначально наш подход был основан на убежденности в том, что пакет сокрушительных экономических санкций, который мы обсуждали и над которым идет межведомственная работа при информировании Конгресса, имеет сдерживающий эффект. Мы уже видели это на примере российских рынков".

"Мы никогда не проводили "красную линию", я ее не провожу, мы вводили санкции в предварительном порядке. Мы проводим консультации с Конгрессом о законопроекте", - добавила пресс-секретарь Белого дома, говоря о том, станет ли администрация противодействовать тому, чтобы санкции против РФ ввели до якобы возможного вторжения.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) заявил, что часть из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины может быть введена до вторжения, которое якобы готовит Россия. Менендес не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций в предварительном порядке, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.