{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Бразилии ответил на заявления о попытках США сорвать его визит в Москву

Жаир Болсонару отметил, что со всеми хорошо ладит

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг прокомментировал информацию о давлении со стороны Вашингтона в связи с подготовкой его визита в Москву в середине февраля.

"Бразилия - это Бразилия, Россия - это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только [президент США] Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появившуюся недавно в местной прессе информацию.

В понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила, что власти США оказывают дипломатическое давление на руководство южноамериканской страны, пытаясь добиться отмены поездки Болсонару в Москву. Как уточняло издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского президента Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям газеты, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что "Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права".

В посольстве США в Бразилиа газете подтвердили позицию Госдепа, который считает, что "США, Бразилия и другие демократические государства несут ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должны доносить это послание до России при любой возможности". Сам Болсонару в понедельник подчеркнул, что в ходе предстоящего в феврале визита в Россию не собирается поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО. В последнее время в ряде бразильских СМИ появились публикации, содержащие критику в адрес Болсонару в связи с его планами посетить Россию.

Теги
БразилияСШАРоссияБолсонару, Жаир
Ле Пен заявила, что президентские выборы 2022 года могут стать для нее последними
Кандидат от партии "Национальное объединение" подчеркнула, что, независимо от результатов голосования, останется в политике
Читать полностью