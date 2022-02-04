Президент Бразилии ответил на заявления о попытках США сорвать его визит в Москву

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг прокомментировал информацию о давлении со стороны Вашингтона в связи с подготовкой его визита в Москву в середине февраля.

"Бразилия - это Бразилия, Россия - это Россия. Я со всеми хорошо лажу. Как только [президент США] Джо Байден пригласит меня, если он это сделает, с удовольствием приеду в США", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать появившуюся недавно в местной прессе информацию.

В понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила, что власти США оказывают дипломатическое давление на руководство южноамериканской страны, пытаясь добиться отмены поездки Болсонару в Москву. Как уточняло издание, цель таких усилий Вашингтона заключается в том, чтобы попытаться изолировать российского президента Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям газеты, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что "Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права".

В посольстве США в Бразилиа газете подтвердили позицию Госдепа, который считает, что "США, Бразилия и другие демократические государства несут ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должны доносить это послание до России при любой возможности". Сам Болсонару в понедельник подчеркнул, что в ходе предстоящего в феврале визита в Россию не собирается поднимать вопрос об обострении отношений Москвы и НАТО. В последнее время в ряде бразильских СМИ появились публикации, содержащие критику в адрес Болсонару в связи с его планами посетить Россию.