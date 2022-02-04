Главнокомандующий ВС Украины: никаких разговоров о военной операции в Крыму, Донбассе нет

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что Киев не готовится к военной операции в Крыму или в Донбассе.

"Никаких распоряжений и разговоров о военной операции в Крыму и в Донбассе не было", - заявил он в четверг в эфире телеканала "1+1".

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для нее вопрос с Крымом не решен. "Мы будем делать все, чтобы Крым, как и Донбасс, вернулся домой. Каким способом? Все будет зависеть от нас", - сказал он.

В то же время, по словам Данилова, военный сценарий возвращения полуострова невозможен. "У нас есть стратегия [по Крыму], я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. А какой способ - будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, - зависит от многих факторов. На сегодняшний день это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело", - заявил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказалась признавать Крым частью России.