Нуланд заявила о готовности США к саммиту "пятерки" ООН

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не отказываются от участия в саммите стран постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН, но считают, что этой встрече в верхах должна предшествовать активная работа на министерском уровне. Об этом сообщила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Она напомнила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали перспективы проведения совещания лидеров "пятерки" СБ ООН на своей личной встрече в Женеве в июне 2021 года. "Президент Путин затронул это [на переговорах] с президентом Байденом в Женеве. И они договорились, что нам следует стараться работать в направлении [организации] такой вещи. Изначально мы думали, что, возможно, организуем это в конце текущего года. Однако сначала нам нужно организовать это на министерском уровне", - заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Великобритания, Китай, Франция и США.

С точки зрения дипломата, прошедшее 31 января заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины свидетельствовало о необходимости тщательной проработки потенциальной встречи глав государств постоянной "пятерки". "Как вы знаете, у нас ранее на этой неделе состоялось заседание Совета Безопасности, на котором мы все присутствовали. И это превратилось в перекрикивание друг друга, это не было чем-то очень продуктивным. Так что нам надо проделать работу, чтобы вернуться к общему пониманию безопасности. И мы хотим обеспечить это посредством дипломатии, мы хотим избежать конфликта", - сказала Нуланд.

Замгоссекретаря отказалась строить предположения о том, будет ли Байден готов ехать на такую встречу за пределы США или же наиболее вероятной площадкой является штаб-квартира ООН в Нью-Йорке с ее традиционной сентябрьской общеполитической дискуссией Генеральной Ассамблеи. "Мы пока к этому не подошли. Мы хотим проделать работу на министерском уровне. У нас в прошлом сентябре была министерская встреча. Мы можем проделать больше работы в этом контексте. Особенно если возвращаемся к дипломатии, к военной деэскалации, преодолеваем свои проблемы", - отметила Нуланд.

При этом она подтвердила, что США предпочли бы принимать саммит в Нью-Йорке. "Мы (США) всегда считаем, что эти большие события для ООН должны происходить в Нью-Йорке. Но, разумеется, мы можем обсуждать этот момент, если дойдем до того этапа, при котором имеет место настоящий разговор о дипломатии, деэскалации, контроле над вооружениями - вопросах такого рода", - добавила дипломат.

Российская инициатива

Инициативу проведения встречи лидеров стран "пятерки" СБ ООН выдвинул 23 января 2020 года Путин, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее впоследствии поддержали все остальные государства "пятерки".