Парламентская оппозиция Армении не станет участвовать в выборах президента

ЕРЕВАН, 4 февраля. /ТАСС/. Парламентские оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" не выдвинут кандидата на пост президента Армении и не станут участвовать в выборах. Об этом говорится в распространенном в пятницу их совместном заявлении.

"Мы обсудили целесообразность выдвижения кандидата, но в сложившейся ситуации считаем неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов. Фракции "Армения" и "Честь имею" приняли решение никоим образом не участвовать в президентских выборах", - заявили они.

Как отмечают оппозиционные силы, "поставившая страну на грань краха и разделившая общество власть решила продолжать работать в том же духе, руководствуясь не государственными, а только своими командными интересами". "Хотя институт Президента должен быть действительно нейтральным институтом, который объединяет общество, действующая власть решила выдвигать и избирать только президента своей собственной политической силы", - подчеркивается в заявлении.

Во вторник партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна выдвинула на пост президента кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна, после того как спикер парламента Армении Ален Симонян по завершении предусмотренного законом семидневного ожидания подписал заявление об отставке экс-президента Армена Саркисяна. Согласно конституции страны, до выборов нового президента спикер парламента будет исполнять его обязанности.

Новые выборы президента должны состояться не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней со дня утверждения отставки главы республики. Президента в Армении избирает парламент сроком на семь лет, а кандидатуры выдвигают парламентские фракции. В действующем составе парламента республики, который был сформирован по результатам внеочередных выборов 20 июня прошлого года, 107 депутатов. Большинство мест (71) у партии Пашиняна "Гражданский договор", у оппозиционных "Армении" и "Честь имею" - 29 и 6 соответственно.