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Премьер Дании произвела перестановки в правительстве страны

В частности, министром обороны вместо Трине Брамсен станет Мортен Бёдсков, бывший до этого министром налогов и сборов

СТОКГОЛЬМ, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен произвела перестановки в правительстве. Теперь министром обороны вместо Трине Брамсен станет Мортен Бёдсков, бывший до этого министром налогов и сборов, сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Бывшая глава военного ведомства возглавит министерства транспорта и гендерного равенства. Новым министром налогов и сборов станет лидер парламентской фракции социал-демократов Еппе Брюус.

На посту министра обороны Трине Брамсен подвергалась критике в связи с рядом скандалов, последним из которых стал арест начальника военной разведки Ларса Финдсена за утечку сверхсекретной информации.

Сейчас, как отмечают политические обозреватели, Брамсен получает возможность продолжить свою работу в правительстве с чистого листа.

Теги
ДанияФредериксен, Метте
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