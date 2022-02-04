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Лидеры Британии и ФРГ условились использовать все дипломатические каналы для диалога с РФ

Борис Джонсон и Олаф Шольц подчеркнули необходимость в том, чтобы союзники посылали России четкое и последовательное сообщение, в том числе о последствиях российского вторжения на Украину

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц считают важным диалог с Россией по теме Украины и намерены использовать все дипломатические каналы для снижения существующей напряженности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьера по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Лидеры сошлись во взглядах по поводу важности диалога с Россией. Она приняли решение использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности", - отмечается в заявлении.

Джонсон и Шольц считают необходимой последовательность в посылаемых России сигналах. "Премьер-министр и канцлер Шольц подчеркнули необходимость в том, чтобы союзники посылали России четкое и последовательное сообщение, в том числе о последствиях российского вторжения на Украину, - говорится в заявлении. - Они условились продолжать совместную работу над всеобъемлющим пакетом санкций вместе с другими международными партнерами. Премьер-министр подчеркнул, что это должны быть санкции, которые могут незамедлительно вступить в силу в случаев дальнейшего российского вторжения на Украину".

Теги
УкраинаГерманияВеликобританияРоссияДжонсон, БорисШольц, Олаф
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