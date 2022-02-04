Власти Колумбии хотят обсудить с посольством РФ ВТС России и Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Колумбийские власти намерены обсудить с российским посольством в Боготе вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Каракаса. Об этом заявил в пятницу президент страны Иван Дуке.

"Вне всякого сомнения, у нас будет возможность поговорить с российской дипмиссией в Колумбии, чтобы понять, какая именно военная помощь оказывается [Россией] Венесуэле, поскольку там есть некоторое российское военное оборудование", - заявил он в беседе с журналистами, видеозапись которой опубликовала на своем сайте местная газета A Semana.

По информации агентства Reuters, накануне глава колумбийского Минобороны Диего Молано заявил о наличии у Боготы разведданных о переброске венесуэльских войск к границе с Колумбией якобы "при техническом содействии России и Ирана". В посольстве РФ в Боготе назвали такие заявления официального лица безответственными и неуместными.

Как сообщал в сентябре 2021 года директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере носит плановый характер, российская сторона выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам по обслуживанию техники.

В июне в ходе визита тогдашнего главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы в Россию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Каракас продолжают переговоры по поставкам новых партий вооружений исходя из потребностей Венесуэлы, Россия готова продолжать помогать латиноамериканской республике в сфере укрепления ее обороноспособности.