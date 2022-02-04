В ФРГ прибыла группа военных США, направленных на усиление союзников по НАТО

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Первые американские военнослужащие, направленные на усиление стран НАТО в Восточной Европе под предлогом усматриваемой Западом угрозы "вторжения" России на Украину, прибыли в Германию. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Европейского командования ВС США.

"Солдаты из 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден", - цитирует его Reuters. По словам представителя американского командования, военнослужащие развернут на территории Германии некий командный пункт, из которого будет оказываться поддержка 1 700 американским десантникам, которые в ближайшее время должны прибыть в Польшу.

"Это первые из 2 000 солдат, которые прибудут в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных войск из Соединенных Штатов в Европу для оказания поддержки нашим союзникам по НАТО", - приводит Reuters заявление американского военного.

Власти США в среду объявили о переброске около тысячи американских военных из Германии в Румынию и около двух тысяч военнослужащих - из США в ФРГ и Польшу. Об этом, в частности, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он заверил, что эти военнослужащие не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать оборону союзников по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.