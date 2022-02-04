Псаки заявила, что США развивают собственные отношения с КНР

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты развивают собственные отношения с Китаем, заявляя ему, что потенциальный конфликт в Европе из-за ситуации вокруг Украины отразился бы на интересах Пекина во всех точках земного шара. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя визит президента России Владимира Путина в Пекин и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Президент [США Джо Байден] на это смотрит так, что у нас собственные отношения с Китаем. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен на прошлой неделе беседовал с [членом Госсовета КНР], министром иностранных дел Ван И, подчеркнул глобальные риски безопасности и экономике, которые представляет дальнейшая российская агрессия против Украины, а также передал, что деэскалация и дипломатия являются ответственным путем вперед", - утверждала официальный представитель американского лидера. "Мы также, - продолжала Псаки, - передали [Пекину], что дестабилизирующий конфликт в Европе отразился бы на интересах Китая во всем мире". "Разумеется, Китаю следует это знать", - отметила представитель Белого дома.

"Безусловно, у нас собственные отношения [с Китаем], мы взаимодействуем напрямую на очень высоком уровне, как вам всем известно. Однако в настоящее время в центре нашего внимания - продолжение объединения с союзниками и партнерами, чтобы решительно отреагировать, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину", - сказала Псаки.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг 28 января критике Запад за использование риторики о будто бы надвигающемся вторжении.