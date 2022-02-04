Пентагон: все жертвы теракта у аэропорта Кабула в 2021 году погибли от одного взрыва

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Теракт у аэропорта столицы Афганистана в августе 2021 года унес жизни более 180 человек и был совершен с помощью одного взрывного устройства. Об этом сообщил в пятницу глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи на специальном брифинге о результатах расследования происшествия.

Ранее утверждалось, что близ воздушной гавани Кабула прогремели два взрыва, устроенные смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Расследование установило, что одно взрывное устройство убило по меньшей мере 170 мирных жителей Афганистана и 13 военнослужащих США", - сказал Маккензи.

Он добавил, что взрывное устройство было начинено металлическими поражающими элементами. Расследование также не установило фактов гибели или ранений во время теракта от огнестрельного оружия, что расходится с изначальной оценкой американских военных, которые приняли некоторые ранения от поражающих элементов за пулевые.

Для установления картины произошедшего следователи опросили порядка 100 свидетелей теракта, особенное внимание было уделено показаниям американских военнослужащих, находившихся в момент теракта на наблюдательных вышках.