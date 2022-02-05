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В МИД Армении отказались обсуждать визит Пашиняна в Турцию

Вице-президент Турции Фуат Октай ранее заявил, что премьер Армении в марте может посетить страну для участия в дипломатическом форуме в Анталье

ЕРЕВАН, 5 февраля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и его участие в дипломатическом форуме в Анталье в марте не обсуждается. Об этом в субботу написал в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Визит премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждаются", - отметил он.

В пятницу вечером вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что премьер Армении Пашинян в марте может посетить Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье.

Ранее Ереван заявил, что МИД страны обсуждает возможность участия в форуме главы ведомства Арарата Мирзояна и спецпредставителя по нормализации отношений с Анкарой, вице-спикера парламента Рубена Рубиняна.

Теги
АрменияТурцияПашинян, Никол ВоваевичОктай, Фуат
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