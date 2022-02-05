В Швеции заявили, что в случае ограничения расширения НАТО страна останется без поддержки

СТОКГОЛЬМ, 5 февраля. /ТАСС/. Выполнение требований России ограничить расширение НАТО сделает невозможным сотрудничество Швеции с альянсом. Об этом в интервью Шведскому радио в субботу заявил главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.

"Если мир примет российские требования ограничить НАТО [в его расширении], то для обороны Швеции - в случае возможного нападения - все будет выглядеть очень мрачно, - сказал он. - Если эти требования России будут реализованы, начнутся компромиссы, то я понимаю, что не смогу сотрудничать с НАТО. С его членами или с организацией".

По его словам, в таком случае Швеция якобы останется без поддержки. "Мы всегда будем стремиться к обеспечению защиты страны. Но когда речь идет о получении поддержки, чтобы справиться с длительной сложной ситуацией, или об обмене поддержкой, то у меня не будет такой возможности. Мои предпосылки для внесения вклада в обеспечение безопасности Швеции разрушаются", - утверждает шведский главнокомандующий.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы "Партнерство ради мира". Парламент одобрил в 2016 году договор, дающий право альянсу перебрасывать военных Сил быстрого реагирования (NRF) альянса на территорию королевства. Соглашение предусматривает обеспечение Швецией безопасности Сил быстрого реагирования на суше, в море или воздухе во время их переброски к месту развертывания. Предполагается, что королевство создаст необходимые условия для работы служб обеспечения и логистики, например поставки продовольствия или боеприпасов.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Россия также ожидает оперативной реакции на послание главы российского МИД Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, которое было направлено 28 января главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран.