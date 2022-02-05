В ООН в свете ошибочной статьи о "вторжении" России на Украину призвали избегать эскалации

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) призывает заинтересованные стороны избегать любых шагов, которые могут способствовать эскалации на Украине. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя ошибочную публикацию агентства Bloomberg о якобы совершенном Россией "вторжении" на территорию соседней страны.

"Мы считаем, что все стороны должны избегать того, что может вести к эскалации ситуации", - сказал Хак.

В субботу агентство Bloomberg на своем сайте разместило заголовок "Россия вторглась на Украину". Публикация провисела более 20 минут, прежде чем ее удалили, а СМИ признало ошибку и принесло извинения. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", а упоминание о якобы имевшей место российской агрессии было обнародовано случайно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС ситуацию, сказал, что "вряд ли это могло быть провокацией". В то же время, отметил он, все это "демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями", сделанными в Вашингтоне, Лондоне и других европейских столицах. "Любая искра чрезвычайно опасна", - подчеркнул Песков.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве постоянно звучат утверждения о возможном вторжении РФ на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные домыслы.