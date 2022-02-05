Белоруссия отработает на учениях с Россией защиту южных границ Союзного государства

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия на учениях "Союзная решимость" будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства с учетом оценки военно-политической ситуации. Об этом заявил в субботу государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

"Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего для защиты южных границ Союзного государства", - сказал Вольфович.

По его словам, проверка сил реагирования Союзного государства с проведением учений представляет собой очень крупные маневры с отработкой в том числе задач по отражению агрессии. "Очень крупные маневры проходят с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии", - подчеркнул Вольфович. Он заметил, что плановые учения - "это замечательно, но, когда идет внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач".

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Украина наращивает военный контингент на границе с Белоруссией. Вольфович также отмечал, что ВВС НАТО отрабатывают потенциальную возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками.

Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.