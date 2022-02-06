СМИ: два командира ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии

БЕЙРУТ, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере два полевых командира террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) добрались до границы с Турцией после подавления мятежа в сирийском городе Хасеке. Как сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath, они скрываются в городе Джераблус, который контролируют вооруженные группировки сирийской оппозиции, поддерживаемые Анкарой.

Информация о побеге двух опасных террористов, имена которых не раскрываются, поступила от боевиков ИГ, задержанных ранее курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС) в городе Айн-Исса на севере провинции Ракка.

20 января 200 боевиков ИГ захватили тюрьму в квартале Гувейран на южной окраине Хасеке, где содержались 3,5 тыс. человек, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Командование СДС при поддержке ВВС США провело масштабную операцию по подавлению мятежа. 26 января курды объявили о восстановлении контроля над пенитенциарным учреждением, которое было сильно разрушено в ходе боевых действий. Сдавшиеся террористы временно перемещены в другие места заключения.

По сведениям Al Hadath, точного числа сбежавших из тюрьмы в Гувейране заключенных до сих пор не установлено, несколько сотен из них сдались курдским бойцам в ходе прочесывания южных окраин Хасеке. Командование СДС обвинило в содействии мятежу протурецкие группировки, которые, как утверждается, помогли членам ИГ проникнуть в город. В ходе штурма тюрьмы было уничтожено свыше 240 террористов, потери курдов составили 120 бойцов, погибли также семь мирных граждан.

Боестолкновения между курдскими силами и террористами ИГ в кварталах Гувейран и Хай-эз-Зухур вынудили мирных граждан покинуть свои дома и переселиться в безопасные районы. По данным источников в ООН, которые привел телеканал, число беженцев достигло 45 тыс. Городские власти предоставили им временное жилье, воду, лекарства, отопительные приборы и продовольствие.