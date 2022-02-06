Источник: новым командующим Временными силами ООН в Ливане назначили испанского генерала

БЕЙРУТ, 6 февраля. /ТАСС/. Новый командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ), испанский генерал Арольдо Ласаро Саенс приступит к выполнению обязанностей в середине февраля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в воскресенье источник в штаб-квартире ВСООНЛ в Эн-Накуре. По его информации, распоряжение о назначении подписал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Саенс сменит своего итальянского коллегу генерала Стефано дель Кола, который руководил миротворческой операцией на ливано-израильской границе в течение последних четырех лет", - отметил источник. Он уточнил, что в состав ВСООНЛ входят 13 048 солдат и офицеров из 46 стран. Испанцы (632 человека) дислоцированы в восточном секторе Южного Ливана, на базе в Марджаюне.

По сведениям источника, с 2005 года Саенс уже трижды служил в составе "голубых касок" на юге Ливана и занимал пост начальника штаба ВСООНЛ. Испанский генерал ранее участвовал в миротворческой операции в Боснии и Герцеговине, служил в штабе наземных сил быстрого реагирования НАТО в Валенсии и европейских сил во Флоренции.

Нападения на миротворцев

Смена командующего ВСООНЛ происходит после происшедшего 25 января инцидента в поселке Рамия, где группа местных жителей напала на патруль миротворцев в момент, когда они производили съемку пограничной с Израилем местности. В результате получил ранения один из военнослужащих, было повреждено два внедорожника. Выручили миротворцев солдаты ливанской армии, которые помогли им покинуть поселок.

22 декабря прошлого года патруль "голубых касок" подвергся атаке со стороны жителей селения Шакра. Это нападение было совершено на следующий день после того, как генсек ООН Гутерриш посетил штаб-квартиру ВСООНЛ в Эн-Накуре и призвал все стороны уважать свободу передвижения миротворцев, которая, по его словам, имеет решающее значение для выполнения возложенного на них мандата.

В пятницу покидающий свой пост итальянский генерал Стефано дель Кол встретился с министром обороны Ливана Морисом Слимом. Он сообщил в Twitter, что потребовал провести расследование двух инцидентов в пограничной местности и наказать виновных.

Инциденты между миротворцами ООН, следящими за соблюдением режима прекращения огня на ливано-израильской границе, и населением пограничных селений происходят, как правило, когда ооновские патрули перемещаются без сопровождения ливанских военнослужащих. Среди жителей южных районов немало сторонников шиитской партии "Хезболлах", которые с недоверием относятся к ВСООНЛ. Последний конфликт между бойцами "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года.