Кулеба считает слова Земана очередной попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО на Украину, очередной попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям.

"Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду на Украине [главу МИД Чехии] Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - написал Кулеба в воскресенье в Twitter.

Ранее в воскресенье президент Чехии в интервью телеканалу CNN Prima News выступил против отправки военнослужащих НАТО на Украину, так как страна не является частью альянса.

Земан также отметил, что нагнетанию ситуации вокруг Украины способствуют американские заявления о готовящейся агрессии РФ против этой страны. Он напомнил, что более недели назад от высшего руководства США, прозвучало заявление, что это произойдет уже в ближайшие дни, но ничего не случилось. Земан полагает, что пока отношения между РФ и Украиной являются словесной войной с обеих сторон.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.